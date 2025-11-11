記者会見する黄川田沖縄北方担当相＝11日午前、内閣府黄川田仁志沖縄北方担当相は11日の記者会見で、北海道根室市の納沙布岬から対岸の北方領土を視察した際に「一番やっぱり外国に近い」と発言したことを巡り、辞任の可能性を否定した。「今後より一層緊張感を持って職務にまい進したい」と述べた。発言そのものは撤回しなかった。発言の真意について「若い方々が納沙布岬などに足を運び、自分の目で見て、領土問題に思いをは