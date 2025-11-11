11日の大分県内は各地で冷え込みが強まり由布市湯布院町では今シーズン初めて最低気温が氷点下を観測する「冬日」となりました。 2024年より13日早くなっています。 由布市湯布院町 11日朝7時ごろの由布市湯布院町です。田んぼには霜が下り冬の景色が広がっていました。 大分地方気象台によりますと県内は放射冷却が強まったことで11日朝は、ほぼ全ての地点で今シーズン一番の冷え込みとなりました