©ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで毎日更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … 「newsおかえり」の新コーナー『柴田・中村の街道しゃべ歩き』 32歳差コンビで奮闘してます。 皆様の街のお近くもしゃべりながら歩いていくかも知れません。よろしくお願いします