河本 結は11/6～9のTOTO ジャパンクラシックに出場。Total209、10位という成績で大会を終えた。 直近3試合の大会戦績は以下の通り 開催日：11/6～9トーナメント名/開催地：TOTO ジャパンクラシック 国内女子 海外女子スコア：-7Total：209順位：10位獲得賞金：4,822,953円 開催日：10/31～11/2トーナメント名/開催地：樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント 国内女子スコア：-12Tot