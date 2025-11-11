飼い主の電話中に愛犬がおとなしかった理由とは…？【写真を見る】衝撃的ないたずら…！静かにしていると思っていた愛犬のトンデモ行動いつも元気な愛犬が静かなとき…それは何か突拍子もないことをしているときかも…。お仕事の電話を済ませた飼い主さんが、愛犬の静かさに疑問を持ちつつ何をしているのか確認した際の写真が、Xで2.8万いいねを集めて話題になっています！一体どんな姿で何をしていたのか…「子どもとワンコが静か