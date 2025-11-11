けさ（11日）は各地で冷え込み、岡山市と高松市では今シーズンの最低気温を更新しました。高梁市の備中松山城は、けさ雲海に包まれました。 【写真を見る】霧に浮かぶ「天空の山城」紅葉に彩られた備中松山城が雲海に包まれる紅葉と雲海は11月下旬ごろまで 紅葉に彩られた山城が霧に包まれます。 けさは各地で冷え込み、放射冷却現象が強まったため高梁市の備中松山城では雲海が発生。霧に浮かぶ「天空の山城」を見よ