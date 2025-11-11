10月2日にPlayStation 5専用ソフト『Ghost of Yōtei』が発売されてから、1カ月あまり。日本でも大きな話題となった前作『Ghost of Tsushima』から約5年を経た、待望の「Ghost」シリーズの新作ということで、今もじっくり蝦夷地の旅に浸っているというプレイヤーも多いのではないだろうか。 （関連：【画像あり】丁寧な作り込みで魅了する『Ghost of Yōtei』） 「アメリカの会社が手掛けた、封建時代の