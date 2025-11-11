アンカー・ジャパン株式会社は、USB充電器・モバイルバッテリー「Anker Prime」の新製品を11月11日（火）より順次発売する。 「Anker Prime」は、Ankerブランド最高峰の充電器として展開するシリーズ。充電テクノロジー「GaNPrime」などを備え、高出力と小型設計を特徴としている。 新製品の一部には、「GaNPrime」を進化させた「GaNPrime 2.0」を搭載。ICチップの変換効率向上による発熱抑制や、