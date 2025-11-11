自民党岡山市議会は、きのう（10日）、防災や物価高対策といった来年度の政策提言を大森市長に提出しました。 【写真を見る】防災・物価高対策・子育てなど84の提言を自民党岡山市議会が大森市長に提出 自民党岡山市議会の市長への政策提言は、市民や企業・団体からの要望を取りまと め、翌年度の予算編成に合わせて毎年実施されているものです。今回は、防災、物価高対策、子育てなど、多岐にわたる84の提言が大森市長に提出