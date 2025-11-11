WOWOWにて2026年1月10日より放送・配信がスタートする中島裕翔主演の『連続ドラマW シリウスの反証』に仁村紗和、金子大地、川島鈴遥、吉村界人、近藤芳正、綾田俊樹、五頭岳夫、渡辺いっけい、益岡徹、緒形直人が出演することが決定し、あわせて特報映像が公開された。 参考：中島裕翔が弁護士役でWOWOWドラマ初主演『シリウスの反証』2026年1月放送・配信へ 本作は、大門剛明の同名小説を原作に、25年前に岐阜県郡