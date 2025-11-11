開業から74年になる岡山市北区の岡ビル百貨店の歩みと未来を見つめるパネル展が開催されています。 【写真を見る】岡山市民の台所「岡ビル百貨店」のパネル展開業から74年当時の写真や設計図など 開業当時の写真や設計図など岡ビル百貨店の会場には、貴重な資料が展示されています。1951年に戦後の復興を願い、人々が安心して買い物ができる場所を目指して誕生した岡ビル百貨店です。 店舗と暮らしがひとつ屋根の下にあった