これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内の沿岸各地に波浪注意報が発表されています。 上越・中越では今夜遅くまで、下越・佐渡では12日(水)明け方まで高波に注意してください。 ◆11日(火)これからの天気 雲に覆われるところが多いでしょう。時おり雨が降りますので、午後も雨傘があった方がよさそうです。 降水確率は、上・中・下越では夕方にかけて50%以上の高いところが多く、湯沢町も夜は70%と高い確率