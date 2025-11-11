シャーロット・ホーネッツ vs ロサンゼルス・レイカーズ日付：2025年11月11日（火）開催地：スペクトラム・センター（Charlotte）最終スコア：シャーロット・ホーネッツ 111 - 121 ロサンゼルス・レイカーズ NBAのシャーロット・ホーネッツ対ロサンゼルス・レイカーズがスペクトラム・センター（Charlotte）で行われた。 第1クォーターはシャ&#1