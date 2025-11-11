Image: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS Image processing by Vladimir Tarasov © CC BY 人面のように見える、木星の「Jet N7」という領域 2023年11月2日の記事を編集して再掲載しています。 3日遅れて、木星からのハッピー・ハロウィン！ NASAの探査機「ジュノー 」は2023年10月、巨大ガス惑星である木星の表面に人面のように見える領域を発見しました。2016年7月に木星の軌道に到達した