【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Tommy february6（6は「6乗」が正式表記）のコンサートフィルム上映会『Tommy february6: The Screening』が、11月8日、アメリカ・ニューヨークのJapan Societyで行われた。 ■今もなお、女子心をくすぐるTommyワールド Japan Societyは日米の交流を促進することを目的に設立された100年以上の歴史を持つ非営利団体で、北米最大規模の日本映画祭の主催など、年