モロッコで開催されていたU-17女子ワールドカップの決勝で、北朝鮮はオランダに３―０で快勝。２大会連続４度目の優勝を飾った。グループステージは、メキシコに２−０、カメルーンに２−１、オランダに５−０で３連勝。決勝トーナメントでも、モロッコを６−１、日本を５−１、ブラジルを２−１、そして再びオランダを３−０で下し、７連勝で文句なしの連覇を果たした。この快挙を韓国メディアも報道。『スポーツ朝鮮』は「