「BCNランキング」2025年10月の月次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AQUOS 4K4T-C43GN2（シャープ）2位AQUOS 4K4T-C50GN2（シャープ）3位AQUOS 4K4T-C55GN2（シャープ）4位REGZA50M550M（TVS REGZA）5位REGZA43Z670R（TVS REGZA）6位REGZA65Z570L（TVS REGZA）7位BRAVIAKJ-65X75WL（ソニー）8位REGZA50Z670R（TVS REGZA）9位REGZ