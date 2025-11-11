五泉市特産のブランドれんこん『五泉美人』の出荷が最盛期を迎えています。 透き通るような白さと柔らかくシャキシャキした食感が特徴のれんこん『五泉美人』。阿賀野川と早出川に囲まれた肥沃な土壌と豊富な地下水で育ち、この時期は気温が低くなることで甘みが増します。 今年は台風の影響が無く、日差しにも恵まれたことで生育が良いということです。 ■五泉蓮根生産組合 伊藤弥組合長 「暖かい気候にも恵まれて、良