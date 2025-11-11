西日本鉄道株式会社と株式会社ナビタイムジャパンは、天神大牟田線の「サイクルトレイン」と自転車専用ナビゲーションアプリ「自転車NAVITIME」の連携を11月6日（木）に開始した。 西鉄天神大牟田線の「サイクルトレイン」は自転車を折りたたまずにそのまま車内に持ち込めるというもので、西鉄福岡（天神）駅～大牟田駅間を2022年3月から運航。アプリを活用した予約・自転車台数管理・決済システムも導入している