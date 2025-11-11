9日の県知事選挙で初当選を果たした横田美香氏が当選証書を受け取り、抱負を述べました。新人2人に大差をつけて初当選した横田美香氏。午前10時、県選挙管理委員会から当選証書を渡されました。広島県では16年ぶりにトップが交代し、初の女性知事となります。■横田美香氏「女性ということもあって多くの女性のみなさんの声を集めていける立場であることをしっかりと認識しながら広く意見を聞きながらも最後は責任を取る自然体でや