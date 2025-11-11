今月2日、ソウルを旅行で訪れていた日本人母娘が飲酒運転の車にはねられ、母親が亡くなる事故があった。8日、韓国・MBNによると、警察が大々的な飲酒運転取り締まりを行った結果、この事故現場の近くでまた飲酒運転が摘発された。警察は7日夜、ソウル・東大門付近と江南（カンナム）で大々的な飲酒検問を行った。2時間の検問で免許取り消し2人、停止9人、計11人が摘発されたという。2日の死亡事故の現場からわずか150メートルほど