上海で11月5日から開かれていた第8回中国国際輸入博覧会が、10日閉幕しました。155の国・地域の企業と国際機関が出展するこの展示会には、日本企業も数多く参加し、日本の食品や日本酒にも注目が集まりました。8年連続で出展したジェトロ（日本貿易振興機構）は今回、食品とお酒をテーマにしたブースを設け、148社による270品目を紹介しました。そのうち約190品目が日本酒で、中国市場で高まる日本酒人気を背景に、多くの来場者で