ヨコオ [東証Ｐ] が11月11日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比22.3％増の13億円に伸び、従来の67.1％減益予想から一転して増益で着地。 併せて、通期の同利益を従来予想の21.5億円→36.5億円(前期は39.2億円)に69.8％上方修正し、減益率が45.2％減→7.0％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連