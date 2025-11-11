11日の外国為替市場のドル円相場は午後0時時点で1ドル＝154円36銭前後と、前日午後5時時点に比べ32銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝178円34銭前後と17銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース