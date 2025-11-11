札幌・すすきののホテルで頭部のない男性の遺体が見つかった事件で、死体遺棄ほう助などの罪に問われていた母親の控訴審が開かれ、弁護側は改めて無罪を主張しました。田村浩子被告は２０２３年、男性の頭部を自宅に隠すことを容認したとして「死体遺棄ほう助」や頭部を損壊する様子のビデオ撮影を依頼した「死体損壊ほう助」の罪に問われています。浩子被告に犯行を手助けした「ほう助罪」が成立するかどうかが争われた裁判では、