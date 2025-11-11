2児の母でタレントの坂下千里子（49）が11日、自身のインスタグラムを更新。早朝から揚げ物をした、長女（16）への手作り弁当を披露した。【写真】「わぁ旨そうやわぁ〜」坂下千里子が作ったボリューム満点“豚かつ”弁当坂下は「今日のお弁当仕上がっております。豚カツです！朝から揚げ物地獄です！なので、副菜は昨夜に作り置きしておきました」と、こんがり揚がっている彩り豊かな“豚かつ弁当”を紹介している。豚かつ