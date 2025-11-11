日本を代表する俳優で、文化勲章受章者の仲代達矢（なかだい・たつや、本名仲代元久＝なかだい・もとひさ）さんが肺炎のため8日に死去したことが11日、分かった。92歳。東京都出身。1952年俳優座養成所に入所。黒澤明監督の「椿三十郎」「影武者」などで世界にもその存在が知られた。俳優養成所「無名塾」を主宰し、後進の育成にも尽くした。役所広司、若村麻由美、益岡徹らを育てた。2025年1月4日にはナレーションを担当し