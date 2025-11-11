パソコン（PC）およびモバイル関連の周辺機器などを手がけるPFU（石川県かほく市）は、モバイル・イメージスキャナー「ScanSnap（スキャンスナップ） iX110」を2025年11月13日に発売する。付け替え可能なデザインカバー全6種を別売で軽量コンパクトながらバッテリーを内蔵するほか、多彩な読み取り機能を備えた「ScanSnap」シリーズに新モデルが登場。従来のMicro USBからUSB Type-Cポートへ変更し、最新のデバイス環境にマッチし