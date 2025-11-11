U-17日本代表とU-17メキシコ代表は同じホテルに宿泊カタールで開催されているFIFAU-17ワールドカップに出場しているU-17日本代表は、U-17メキシコ代表と同ホテルに宿泊して、交流を持っている。その様子についてFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長が、「これぞフットボールの精神」と称賛している。同じ大会で世界一を目指している日本とメキシコの両国だが、日本はグループB、メキシコはグループFと別のグループに入って