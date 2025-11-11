インドの首都、ニューデリーにある世界遺産の近くで10日、車が爆発し複数の車両が燃えるなどして、これまでに9人が死亡し、20人がケガをしました。爆発の原因は分かっていません。地元メディアなどによりますと、インドの首都、ニューデリーにある世界遺産レッド・フォートの最寄り駅付近で10日夜、1台の車が赤信号で止まり、その後、爆発しました。現場では複数の車両が燃えていて、これまでに9人が死亡し、20人がケガをしました