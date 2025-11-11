インドの首都ニューデリーで車が爆発して少なくとも8人が死亡し、捜査当局はテロ事件の可能性もあるとみて調べています。映像では、多くの車が焼け焦げて煙が上がっている様子が確認できます。地元メディアなどによりますと、ニューデリー中心部にある地下鉄の駅付近で10日夜、車が爆発し、少なくとも8人が死亡、20人がけがをしました。ゆっくりと走行していた車が赤信号で停止したあと爆発し、周囲の車が巻き込まれたということで