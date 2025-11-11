プロ野球・ソフトバンクはこの日、茺口遥大投手が今季限りで現役引退することを発表しました。茺口投手は神奈川大学から2016年にドラフト1位でDeNAに入団。1年目から2桁勝利となる10勝6敗、防御率3.57をマークしました。昨季は自己最少の11登板にとどまり、2勝4敗、防御率3.25の成績。オフに三森大貴選手とのトレードでソフトバンクに移籍しました。新天地では国指定の難病「黄色靭帯骨化症」との戦いや左肘関節クリー