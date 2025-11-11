KATE（ケイト）】の人気シリーズ「リップモンスター」から、“うるツヤ系”リキッドタイプが登場。軽く透けるのに、ぷるんと厚みのある唇に仕上げる「クリスタルポッド」をレビューします。今回試したのは、やわらかなベージュ「CP03 幻想ラグーン」。ツヤ・うるおい・落ちにくさのバランスを、スウォッチでチェック！ KATEの人気シリーズ「リップモンスター」に、新しいリキッドタ