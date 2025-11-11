映画「影武者」や無名塾の主宰などで知られる俳優仲代達矢（なかだい・たつや）さんが死去したことが11日までに分かった。92歳だった。23年には演出3作目となる舞台「等伯−反骨の画聖」の開幕前日にインタビューで意欲を語っていた。（23年10月19日付掲載「情報最前線」肩書き、年齢などは当時のもの）◆◆◆仲代達矢（90）が演出を手がける舞台「等伯−反骨の画聖−」が明日20日、石川県七尾市・能登演劇堂で