【モデルプレス＝2025/11/11】元NMB48でモデルの吉田朱里が11月9日、自身のInstagramを更新。同日開催されたNMB48の小嶋花梨の卒業コンサートに出演した際の写真を公開した。【写真】妊娠中の29歳元NMB、素肌大胆ドレス姿◆吉田朱里、NMB48小嶋花梨の卒業コンサート出演吉田は「こじりんの卒業コンサートに出演させていただきました」と報告。小嶋への思いをつづりつつ、「まさか妊娠中にまた舞台に立てると思ってなかったので す