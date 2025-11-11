【モデルプレス＝2025/11/11】乃木坂46の6期生とお笑いコンビ・オズワルドが出演している音楽バラエティー「乃木坂スター誕生！SIX」（日本テレビ）のライブ「乃木坂スター誕生！SIX LIVE」が、1月17日・18日の2日間、東京・有明アリーナにて開催決定。6期生の単独としては初となるアリーナライブで、メンバー全員がソロ歌唱を披露する。【写真】乃木坂6期生、初海外フリーライブの様子◆「乃木坂スター誕生！SIX」ライブ開催決定2