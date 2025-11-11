【モデルプレス＝2025/11/11】俳優の仲代達矢さん（享年92）が亡くなったことが、11日にわかった。【写真】「国際映画祭」での仲代達矢さんの姿◆仲代達矢さん、死去仲代さんは1932年生まれ、東京都出身。黒澤明監督の「用心棒」「影武者」「乱」を始めとし、映画や舞台に多数出演。出演映画がアカデミー賞、世界三大映画祭で受賞されるなどの実績を持つ。NHK大河ドラマ「新・平家物語」などでも名を馳せた。さらに1975年には俳優