タレントの加護亜依（37歳）が、11月10日に放送されたトーク番組「耳の穴かっぽじって聞け！」（テレビ朝日系）に出演。未成年喫煙で解雇されてしまったとき、「解雇の意味がわからなかった」と語った。加護亜依が番組のゲストとして登場し、未成年喫煙で謹慎した当時を振り返る。最初の喫煙のときには1年間謹慎して、再復帰へ向けて準備していたが、そのときに親身になってくれた人がいて、その人が喫煙者だったため「それでちょ