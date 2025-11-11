お部屋のインテリアとしてだけでなく、ほんのり漂う優しい香りを楽しめるポプリ。置くだけで、ちょっとした気分転換にもなりそうです。そこで今回は【3COINS（スリーコインズ）】で手に入る、香りも見た目も楽しめる可愛いポプリを紹介します。 選べる香りは全部で5種類 スリコのポプリはSサイズとMサイズがあり、香りは全5種類あります。パープル系の植物を使用したこちらのポプリの香りは「Lilac Lavender」