岡山県警察本部 息子をかたる「オレオレ詐欺」の被害が急増していることを受け、岡山県警は11日、「特殊詐欺緊急特別警報」を発令しました。 岡山県警によりますと、息子をかたるオレオレ詐欺の認知件数は2025年1月から9月末までで合わせて10件でしたが、10月は1カ月間だけで22件となっています。 この22件の被害者は全員が70歳以上の高齢者で、犯人からのファーストコンタクトは全て固定電話でした。 警察は固