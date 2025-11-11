Mizkan（ミツカン）と日本航空（JAL）は、10月28日から11月10日までの期間、中部国際空港（セントレア）国際線JALサクララウンジで、ミツカン「フルーティスりんご酢シャインマスカット」を提供している。セントレアから海外へ出発する乗客に、「フルーティス」を体感してもらうとともに、「フルーティス」を通じ、使われている果実の産地やそこに込められた思いに触れ、再び日本各地へ旅をしたいと感じるきっかけにしてもらう