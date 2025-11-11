ＴＢＳ「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）は１１日、番組内の「ＪＮＮＮＥＷＳ」で黒澤明監督「影武者」「乱」などで日本を代表する俳優として知られる仲代達矢さんが死去したことを速報した。９２歳だった。報道スタジオから同局の赤荻歩アナウンサーが「まずは速報です。文化勲章受章者で俳優の仲代達矢さんが亡くなりました。９２歳でした」と伝えた。訃報を報じる際に今年９月の石川・七尾市での仲代さんの映