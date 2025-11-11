ディズニーストアにて、お得なグッズが最大40%OFFで販売される「ブラックフライデーセール」を開催！“ブラックスタイル”の「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のぬいぐるみが限定で登場するほか、おもちゃやアパレルなどが幅広く展開されます☆ ディズニーストア「ブラックフライデーセール」2025 開催期間：・ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗：2025年11月21日（金）〜11月30日（日）・デ