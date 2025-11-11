アイドルグループ・乃木坂46の6期生が、2026年1月17・18日に東京・有明アリーナで『乃木坂スター誕生！SIX』ライブを開催することが決定した。今年4月にお披露目された6期生にとって、単独では初のアリーナライブとなる。【番組カット】森平麗心＆長嶋凛桜は久保史緒里と「にじいろ」に挑戦日本テレビ系音楽バラエティー『乃木坂スター誕生！SIX』（毎週月曜深1：29）では、加入間もない6期生が時代を超えて歌い継がれる名曲