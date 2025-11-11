12月3日に待望の63枚目のシングル「Dead Or Alive」をリリースするGLAY。そのリードトラックである「Dead Or Alive」が12月10日にNetflixにて独占配信開始となるアニメ『終末のワルキューレIII』のオープニング主題歌に決定した。【比較画像】GLAYのリマスター版と従来の映像の比較作詞作曲を手がけたメインコンポーザーのTAKUROは「『終末のワルキューレ』の壮大な物語、そして“正義では裁ききれない”それぞれのキャラクタ