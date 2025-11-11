ダンス&ボーカルグループ・三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典が11日、都内で行われたアンファーのメンズスキンケアブランド「DISM（ディズム）」のブランドアンバサダー就任＆新CM発表会に登壇し、就任式で巨大名刺に驚いた。【写真】かっこよすぎでしょ⋯グレースーツで爽やかに登場した岩田剛典岩田は、グレーのセットアップ姿で登壇。「今回は研究員ということで、きょうは白衣を着ていませんが、グレーのセットア