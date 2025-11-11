「AIに詳しい」と評価されて、素直に喜んでいるだけでは危険です（写真：Graphs／PIXTA）本当に必要とされる「AI人材」とは「〇〇さん、AIに詳しくて本当に助かるよ」「この仕事、AIで効率化できないか相談したいんだけど…」社内で「AIに詳しい人」として重宝され、上司や同僚から頼りにされる。こうした状況を、素直に喜んでいるビジネスパーソンは多いだろう。しかし、その「AIに詳しい」という評価が、キャリアを脅かす「危険