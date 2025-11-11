黄川田沖縄北方担当大臣は北海道・根室市を訪れ、対岸から北方領土を視察した際「一番外国に近い」と発言し、高市総理から注意を受けましたが、11日、「一層緊張感を持って職務に邁進したい」と話し、あらためて続投する意向を示しました。黄川田大臣は8日、北海道・根室市の納沙布岬から北方領土を視察した際、記者から感想を求められ「一番外国に近い」などと発言しました。この発言について、高市総理は“北方領土が我が国固有