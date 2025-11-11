ITTF(国際卓球連盟)が11日、最新の世界ランキングを発表しました。9日までWTTチャンピオンズ フランクフルトが開催。大会を制した松島輝空選手が5人抜きで8位に浮上しました。前週のWTTチャンピオンズ モンペリエでも準優勝。好調の18歳がキャリア初のトップ10入りとなりました。張本智和選手が日本勢トップの4位をキープしています。上位陣では、王楚欽選手と林詩棟選手の中国トップ2は変わらず。松島選手に敗れて準優勝だったド