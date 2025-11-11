日本テレビの黒田みゆアナウンサーがMCを務める同局系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に11日、出演。8日に53歳で亡くなった同局の菅谷大介アナウンサーとの思い出を約1分20秒にわたり、涙をこらえながら語った。新人時代からお世話になっていたという黒田アナは、「菅谷さんとは年次が26年離れているんですけど、私だけではなくアナウンス部員の仕事を本当によく見てくださっていて」と涙声に。「放送の中の表情1つだったり、間1